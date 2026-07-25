OMG! De vertegenwoordiger van de moordenaars van ruim 20.000 Palestijnse kinderen spreekt bij het Joods Kindermonument Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 640 keer bekeken • Bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur Persoon volgen

Zoals de ambassadeurs van Saoedi-Arabië en Iran op geen enkele wijze islamitische gemeenschappen in Nederland vertegenwoordigen, vertegenwoordigt de Israëlische ambassadeur op geen enkele wijze de joodse gemeenschap in Nederland.

Israël heeft de afgelopen paar jaar zeker 20.000 Palestijnse kinderen vermoord, maar waarschijnlijk nog heel wat meer. Soms was er daarbij zelfs sprake van standrechtelijke executies. Daarnaast heeft het land minstens 4.000 embryo’s in Gaza vernietigd. Verder zijn door Israël bij minimaal 10.000 Palestijnse kinderen levensveranderende verwondingen toegebracht; zo kent Gaza door Israëls barbaarse misdaden het hoogste aantal kinderen met amputaties per hoofd van de bevolking.

Volgens UNICEF hebben meer dan 58.000 Palestijnse kinderen in Gaza sinds 7 oktober 2023 één of béide ouders verloren, waarvan het merendeel door Israël is vermoord. Daarbovenop stelt UNICEF dat waarschijnlijk een miljoen Palestijnse kinderen in Gaza geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning nodig hebben.

Ook stelt de kinderrechtenorganisatie dat zo’n 700.000 Palestijnse kinderen in Gaza sinds de start van Israëls genocidale misdaden geen formeel, fysiek onderwijs meer hebben ontvangen. Nagenoeg de volledige schoolgaande populatie in Gaza in de leeftijd van 4 tot 17 jaar heeft sinds de door Israël verrichte complete vernietiging van Gaza geen normale schooldag meer gehad. Dit heeft inmiddels geleid tot de uitval van bijna drie opeenvolgende schooljaren.

Daar komt bij dat Israël vele honderden Palestijnse kinderen gevangenhoudt, kinderen die ook nog eens vaak worden gemarteld. Verschillende onderzoeken onthullen daarbij een patroon van systematisch fysiek, psychologisch en seksueel misbruik door Israël gericht op deze minderjarige gedetineerden.

Tot slot: het schenden van de rechten ván, en de moorden door Israël óp Palestijnse kinderen, gaan tot op de dag van vandaag door. Voor Israël zijn de misdaden tegen Palestijnse kinderen simpelweg verworden tot alledaagse routine.

Vertegenwoordiger van massamoordenaars op kinderen bij kinderherdenking

Komende donderdag 30 juli vindt de jaarlijkse herdenking plaats van de 686 Rotterdams-joodse kinderen tot en met 12 jaar die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s werden gedeporteerd en in de vernietigingskampen vermoord. Het leek de Rotterdamse stichting Loods 24 en Joods Kindermonument dan ook een uitstekend plan om de vertegenwoordiger in Nederland van de pleger van de horrormisdaden tegen Palestijnse kinderen uit te nodigen om tijdens deze zo belangrijke herdenking te komen spreken.

Volgens RTV Rijnmond “begrijpt” voorzitter Theo Kemperman van Loods 24 en Joods Kindermonument “de onrust”. Desondanks suggereert hij met het bagatelliserende “zoveel mensen, zoveel meningen” dat het bij de bewezen gruweldaden tegen Palestijnse kinderen slechts om een mening gaat.

Hoewel ik het vervelend vind deze reactie te geven, wil ik mijn persoonlijke opinie níet onder stoelen of banken steken: wie willens en wetens de vertegenwoordiger uitnodigt van een land dat in recente jaren méér dan wélk land ook de meest weerzinwekkende oorlogsmisdaden tegen kinderen heeft gepleegd - en niet per ongeluk, maar doelbewust en doelgericht! - begrijpt in het geheel niet dat mensenrechten, waaronder kinderrechten, universeel zijn.

We mogen daarom nóóit onderscheid maken tussen de achtergronden van de verschillende daders, ook niet als we politiek gezien dichter bij de één dan bij de ánder staan. Dus of de daders nu Duitse nazi’s zijn óf Israëlische racisten: de omvang van de misdaad en de wijze waarop deze werd en wordt gepleegd mogen dan verschillen, maar het soort misdaad en de achterliggende fascistische en racistische ideologie is gelijk!

Israël vertegenwoordigt níet de joodse gemeenschap in Nederland

Bedenk daarbij ook het volgende: zoals de ambassadeurs van Saoedi-Arabië en Iran op geen enkele wijze islamitische gemeenschappen in Nederland vertegenwoordigen, vertegenwoordigt de Israëlische ambassadeur op geen enkele wijze de joodse gemeenschap in Nederland. De Israëlische ambassadeur in Nederland vertegenwoordigt énkel en alléén de (inmiddels genocidale) staat Israël, het land dat doelbewust en doelgericht zulke afgrijselijke misdaden tegen Palestijnse kinderen pleegt.

Voor veel joodse Nederlanders betekent de uitnodiging aan de Israëlische ambassadeur om tijdens de herdenking te komen spreken een weloverwogen keus om de nagedachtenis aan de 686 Rotterdams-joodse kinderen te besmeuren. En voor veel Palestijnse Nederlanders betekent de uitnodiging een legitimatie van Israëls gruweldaden tegen Palestijnse kinderen.

Ik vind het oprecht onbegrijpelijk dat Loods 24 en Joods Kindermonument er met deze uitnodiging voor kiest de eigen reputatie te grabbel te gooien.