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Elon Musk wordt vrijdag de eerste biljonair: hij bezit meer dan de armste 46% van de wereld Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 192 keer bekeken • Bewaren

Dankzij de beursgang van SpaceX wordt Elon Musk vrijdag de eerste biljonair. Het verlieslatende SpaceX wordt bij de beursintroductie gewaardeerd op 1,75 biljoen dollar. Daarmee staat het bedrijf in een klap in de toptien van de meest waardevolle bedrijven ter wereld, nog boven het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco.

Musks aandeel in SpaceX is 866 miljard dollar waard. Daarnaast heeft hij nog een groot belang in Tesla, waarmee zijn totale waarde uitkomt op 1,1 biljoen dollar. Ter vergelijking: de op een na rijkste persoon, Google-oprichter Larry Page, komt niet verder dan circa 300 miljard dollar.

Er bestaan grote zorgen over de extreme rijkdom van Musk. Oxfam Novib spreekt van “een donkere dag voor de democratie”. “Deze extreme concentratie van rijkdom is symptomatisch voor decennia van pro-miljardairsbeleid dat de ultrarijken in staat heeft gesteld economische regels in hun eigen voordeel te bepalen.”

De ontwikkelingsorganisatie becijfert dat Musk nu net zoveel bezit als de armste 46 procent van de wereldbevolking. Als de SpaceX-CEO 10 procent belasting zou moeten betalen over zijn vermogen, dan zou de opbrengst voldoende zijn om de wereldwijde extreme armoede een jaar lang uit te bannen.

“Een biljoen dollar in de handen van één man is onverenigbaar met een gezonde democratie”, stelt Nabil Ahmed van Oxfam. “Economische ongelijkheid leidt tot politieke ongelijkheid, en gewone mensen zijn de dupe, terwijl miljardairs de regels blijven bepalen in hun eigen voordeel.”

Musk trok in 2024 maar liefst 288 miljoen dollar uit om Donald Trump verkozen te krijgen. De extreemrechtse miljardair vierde de overwinning van Trump door twee keer de Hitlergroet te brengen. Ook in Europa steunt Musk rechtsextremisten, zoals de AfD, Tommy Robinson en Restore Britain.

Donderdag sprak Musk via een videoverbinding op een interne conferentie van ASML, ondanks de bezwaren van een groot aantal medewerkers van de chipmachinefabrikant. Activisten zetten een protestbord neer op de plek waar ASML gaat uitbreiden in Eindhoven. De tekst: “Fuck Musk”.