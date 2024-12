Duitse regering weggestemd, verkiezingen op 23 februari, ultrarechts in peilingen tweede partij Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 106 keer bekeken • bewaren

De regering van de sociaal-democratische bondskanselier Olaf Scholz is maandag officieel gesneuveld. Een meerderheid in het parlement zegde volgens plan het vertrouwen in de kanselier op zodat er nieuwe verkiezingen uitgeschreven kunnen worden. Dat had nog wat voeten in aarde omdat gevreesd werd dat de ultrarechtse partij AfD (Alternative für Deutschland) het land in chaos zou storten door vóór het aanblijven van Scholz te stemmen.

In de Duitse parlementen, waar geen enkele partij met de AfD wil samenwerken, zou het Scholz in een uiterst moeilijk parket hebben gebracht als hij door de steun van de AfD had kunnen aanblijven. Om iets dergelijks te voorkomen onthielden de Groenen-fractieleden zich van hun stem, hoewel ze nog met Scholz’ SPD een minderheidsregering vormen. Enkele AfD’ers stemden inderdaad vóór het aanblijven van Scholz, omdat de AfD’ers zeggen het buitenlandse beleid van mogelijk toekomstig kanselier Friedrich Merz (CDU) meer te vrezen dan dat van Scholz: Merz heeft Duitse leveranties van langeafstandskruisraketten aan Oekraïne niet uitgesloten. AfD-parlementariër Christina Baum zei „met een zwaar gemoed” vóór Scholz te hebben gestemd om „escalatie” door Merz te voorkomen.

De val van de regering van SPD, Groenen en rechts-liberale FDP werd veroorzaakt doordat Scholz de minister van Financiën Christian Lindner (FDP) ontsloeg na een verschil van mening over het redden van de economie. Scholz is de minst populaire bondskanselier van na de Tweede Wereldoorlog maar wordt opnieuw lijsttrekker van de SPD. Op 23 februari gaan de Duitsers naar de stembus.

In de peilingen is de christendemocratische CDU/CSU al ruim 2,5 jaar de grootste met nu bijna een derde van de kiezers achter zich. De SPD zakt van 25,7 procent van de stemmen bij de verkiezingen in 2021 naar 17 procent nu. De Groenen verliezen vooralsnog 3 procent en staan nu op 12 procent. De FDP is gehalveerd naar nog maar 5 procent en is inmiddels ingehaald door zowel BSW, de partij van de controversiële voormalig linkse leidster Sahra Wagenknecht die op 7 procent staat, als door de ultrarechtse AfD die van 10 procent naar 19 procent is gestegen en nu na CDU de grootste partij is.

© beeld: Politico.eu