"Deze week werd bekend dat de rapper Sef eerst wél werd gepolst als Ambassadeur van de Vrijheid, maar uiteindelijk werd afgebeld omdat hij volgens Nationaal Comité 4 en 5 mei een 'te uitgesproken mening over internationale conflicten' had", zegt Joost Oomen in De Rode Draad. "Sef sprak zich uit over de humanitaire situatie in Gaza. Dat deed Sef niet omdat hij aanhanger van Hamas is, want elke malloot snapt dat Sef duidelijk geen Hamas aanhanger is. Dat deed Sef niet omdat Sef een antisemiet is, want elke idioot snapt dat Sef geen antisemiet is."