Nationaal Comité 4 en 5 mei cancelt Sef als ambassadeur na kritiek op genocide in Gaza

De artiest Sef mag van het Nationaal Comité 4 en 5 mei niet langer ambassadeur zijn voor de Nationale Bevrijdingsdag. Dat zegt de rapper zelf in de documentaire IJsland, te zien op het YouTube-kanaal van 3voor12 (VPRO). Sef was wel gevraagd, maar daar kwam het comité dat in het teken staat van "dit nooit weer" op terug vanwege Sefs kritiek op de Israëlische genocide in Gaza.

Sef zegt daarover: "Ze zeiden: we hebben een soort richting gekozen dit jaar om met artiesten te werken die een minder uitgesproken mening hebben over internationale conflicten. Dit is wat ze zeiden. Op bevrijdingsdag." Een gevaarlijk signaal, zo vindt de rapper:

"Eigenlijk zeggen ze: je mag wel je mening uiten, maar niet als het niet precies de mening is waarvan wij vinden dat die thuishoort op Bevrijdingsdag. Ik vind dat haaks staan op waar de dag voor is. Ik vind het schadelijk dat we op een dag waarop we stil horen te staan bij de slechtste kanten van de mens, daar dan voor weglopen."

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil niet ingaan op wat er met Sef is besproken. Op de vraag of Sefs uitspraken over Gaza een rol hebben gespeeld in het cancelen van zijn rol na hem eerst wel te hebben uitgenodigd, wil het comité geen antwoord geven.