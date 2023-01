Elburg stopt met Zwarte Piet na extreemrechts geweld en kritiek van kinderen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 643 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Martijn Arets

Een van de laatste bastions van de racistische traditie, de Gelderse gemeente Elburg, stopt met opvoeren van Zwarte Piet tijdens het Sinterklaasfeest. De kindervriend wordt voortaan bijgestaan door roetveegpieten, net als in de meeste andere plaatsen in Nederland. Op Facebook stelt de organisatie dat kinderen steeds vaker vragen hebben over de racistische karikatuur. De stichting merkt op dat steeds moeilijker valt uit te leggen is dat het uiterlijk van piet overal verandert behalve in Elburg en dat de meeste kinderen nu opgroeien met roetveegpieten.

"En dat hebben we dit jaar tijdens de intocht ook zo ervaren. Het maakt de kinderen echt niets uit", aldus de organisatie. "Kinderen vroegen de donker geschminkte pieten soms waarom ze zo donker waren. Het is wat dat betreft net de omgekeerde wereld." De roetveeg is het nieuwe normaal geworden onder de kinderen, zoveel is de organisatie wel duidelijk geworden. "En we doen het voor hen, per slot van rekening." Het is wat Sinterklaas Intocht Elburg betreft tijd om de discussie achter ons te laten en er een feest van te maken voor iedereen.