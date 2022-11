KOZP doet aangifte en eist onderzoek naar racistisch terreur Staphorst en laks politieoptreden Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 320 keer bekeken • bewaren

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) doet aangifte wegens geweld, vernieling en relschoppers. De anti-racistische actiegroep werd zaterdag belaagd op weg naar een toegestane demonstratie in Staphorst. Daarbij werden de actievoerders aangevallen door voorstanders van zwarte piet, een deel ervan met racistische blackface-schmink. Ook waarnemers van Amnesty International werden belaagd. De politie greep niet in tegen de aanvallers, maar verbood wel de vreedzame demonstratie.

Een woordvoerder van KOZP laat aan De Stentor weten dat de groep een onafhankelijk, extern onderzoek wil naar het “regelrechte terreur” van de pro-pieten en het “lakse optreden” van de politie waardoor leden van de groep in gevaar zijn gebracht. Op videobeelden is te zien hoe de Staphorsters bezittingen van de actievoerders stelen en vernielen, voertuigen beschadigen en activisten bedreigen. Volgens aanwezigen gooiden de zwarte piet-voorstanders ook olie over activisten en hun voertuigen met de bedoeling die in brand te steken.