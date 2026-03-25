Eerste PVV-fractie knalt alweer uit elkaar: enige verkozen raadslid dumpt andere twee kandidaten

In Maastricht is de PVV-fractie alweer geïmplodeerd. Lijsttrekker Nicolle Abeling wil niet meer samenwerken met de andere twee kandidaten op de lijst. Dat meldt RTV Maastricht. Abeling was de enige van het drietal die een zetel wist te bemachtigen, waarna de andere twee een ondersteunende rol aannamen. Dat is nu alweer voorbij. Volgens nummer 2 op de lijst, Joey Koopman, is de door hem geuite teleurstelling na de verkiezingsuitslag aanleiding, hij wilde meer voor de partij betekenen dan alleen een ondersteuning bieden.

RTV Maastricht schrijft:

Ook een post op Facebook waarin Abeling zei dat zij zich voor de PVV-kiezers ging inzetten de komende jaren na haar vele voorkeurstemmen en daarbij niet in de wij-vorm sprak, was Koopman niet blij mee. Hij reageerde daaronder teleurgesteld, iets dat ook voor frictie zorgde binnen het team. Waarom ook de nummer drie op de lijst buiten is gezet, is niet duidelijk.

Ook elders op extreemrechts gaat het niet lekker. In Hoogeveen spatte de fractie van Forum voor Democratie kort na de verkiezingen al uit elkaar.