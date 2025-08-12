Eerste lijsttrekkersdebat afgelast vanwege afzegging Yesilgöz

Het eerste lijsttrekkersdebat dat komend weekend gepland stond op Lowlands, is afgelast omdat Dilan Yesilgöz op het laatste moment heeft afgezegd. De VVD-leider, die deze week ook al geen vragen wil beantwoorden over haar besluit om een leugenachtige tweet over Douwe Bob te verwijderen, schermt met “een geheime reis naar het buitenland”, schrijft het AD.
Organisator Alex Klusman van campagnebureau BKB liet de andere deelnemers aan het debat dinsdagochtend weten dat het debat niet doorgaat. Behalve Yesilgöz zouden ook Frans Timmermans (GL-PvdA), Henri Bontenbal (CDA), Rob Jetten (D66), Jimmy Dijk (SP), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Laurens Dassen (Volt) het podium beklimmen op Lowlands.
“De angst van Lowlands is dat het dan wel een heel erg links-progressief feestje wordt”, schrijft Klusman aan de andere lijsttrekkers. Hij heeft nog geprobeerd Joost Eerdmans te strikken, maar de leider van JA21 kon niet. Laurens Dassen is nu van plan op eigen houtje naar Lowlands te gaan om met bezoekers in gesprek te gaan.
De VVD probeert het aantal interacties tussen Yesilgöz en de kiezers sinds enkele dagen zoveel mogelijk te beperken. Zo verwijderde de VVD-leider eind vorige week haar Threads-account. Op Instagram mag nog maar beperkt worden gereageerd onder de foto’s van Yesilgöz. Eerder kwam hier veel kritiek binnen op haar uiterst rechtse en populistische koers.
