Eerste Kamer stemt voor verbod op schadelijke zogenaamde 'homogenezing' Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 159 keer bekeken • Bewaren

Het wordt verboden om therapie te geven om iemand zogenaamd van homoseksualiteit te 'genezen'. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde dinsdag in met een wetsvoorstel hierover van D66, VVD, PRO, SP en Partij voor de Dieren. Deze zogeheten conversietherapieën richten volgens de partijen, maar ook volgens experts, grote schade aan. De indieners wijzen op wetenschappelijk onderzoek dat er een verband is met depressies, psychische klachten, sociale problemen en (pogingen tot) zelfdoding.

Een deel van de foptherapieën met als doel iemands seksuele gerichtheid of genderidentiteit te veranderen of te onderdrukken, was al strafbaar, zo meldt ANP. Dan gaat het bijvoorbeeld over shocktherapie en het toedienen van medicijnen. De initiatiefnemende partijen richten hun wetsvoorstel op waar het strafrecht nu tekortschiet naar hun oordeel. Senator Peter Nicolaï (Partij voor de Dieren) had het bijvoorbeeld in een debat over "langdurige psychische druk, pseudotherapeutische gesprekken, gebedsgenezing of duivelsuitdrijving in een afhankelijkheidsrelatie".

Door de nieuwe wet wordt het verboden om conversietherapie te richten op kinderen of volwassenen in een kwetsbare positie. Wie dit toch doet, riskeert een boete tot 27.500 euro of een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Bovendien kunnen professionals uit hun beroep worden gezet als ze aan 'homogenezing' doen. Bij een hoofdelijke stemming spraken 57 van de 75 Eerste Kamerleden hun steun uit voor de wet, 18 senatoren stemden tegen.

De ChristenUnie stemde tegen de wet, op één senator na: Eric Holterhues. Hij is de eerste openlijk homoseksuele landelijke politicus voor de ChristenUnie.