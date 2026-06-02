Senaatsfractie BBB tegen verbod op homogenezing: 'Het is gewoon wat ouders met hun kind willen' Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 569 keer bekeken • Bewaren

Bewezen schadelijke therapieën die erop gericht zijn om homoseksualiteit zogenaamd te 'genezen' moeten niet verboden worden, vindt de Eerste Kamerfractie van de BBB. Dat terwijl de partij in de Tweede Kamer nog voorstander was van het wetsvoorstel over zo'n verbod. Dat meldt ANP. Het voorstel was ingediend door D66, VVD, GroenLinks-PvdA (binnenkort PRO), SP en Partij voor de Dieren.

BBB-senator Henk Marquart Scholtz noemt de kwaliteit van het wetsvoorstel waarover de Eerste Kamer dinsdag debatteert "ondermaats". Hij verwijst daarbij naar een kritisch advies van de Raad van State. De belangrijke kabinetsadviseur schreef dat een verbod moeilijk te handhaven zou zijn en vond het niet duidelijk wat de meerwaarde is bovenop wat al strafbaar is.

"Ik vind het trachten te veranderen van de seksuele gerichtheid van iemand niet per se laakbaar", zei de BBB-senator bovendien tot verbijstering van een deel van de senaat. "Er mag alleen geen dwang bij gebruikt worden." Het verbieden van zulke therapieën vindt hij in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Boris Dittrich van D66 zei dat juist de grondrechten in het geding zijn van kinderen die onder druk worden gezet om te worden 'genezen' van hun homoseksualiteit.

"Het is gewoon wat ouders met hun kind willen, in het belang van dat kind", reageerde Marquart Scholtz op kritische vragen. "Als dat op een verantwoorde manier gebeurt, dan heeft de BBB daar geen enkel bezwaar tegen."

Ondanks de draai van de BBB lijkt het voorstel het te halen. De indieners kunnen rekenen op een ruime meerderheid als de andere partijen die voorstemden in de Tweede Kamer dat ook doen in de Eerste Kamer.

Van de andere eerdere voorstemmers klonk het CDA het meest kritisch. De christendemocratische senator Hugo Doornhof was het met de indieners eens dat conversietherapie "grote schade" kan aanrichten. Maar hij vroeg zich af of het strafbaar stellen hiervan zou helpen. Aan de andere kant toonde hij ook begrip voor het voorstel, omdat hiermee volgens hem een norm wordt gesteld. Ook zonder de christendemocraten heeft het voorstel overigens een meerderheid.

Dat de zogenaamde 'homoconversietherapieën' ronduit schadelijk zijn, blijkt al jaren uit tal van onderzoeken. Zo concludeerde de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties (OHCHR) dat deze praktijk 'ernstig lijden veroorzaakt' en langdurige psychische en fysieke schade oplevert. De Amerikaanse universiteit Stanford kwam na onderzoek tot de conclusie dat de therapie tot een verhoogde kans op depressie, PTSS en suïcidaliteit leidde en bleek uit onderzoek gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet ook dat de therapie verband houdt met "een slechtere mentale gezondheid en suïcidepogingen".

Meer over: actueel , bbb , homogenezing