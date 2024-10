Een week na bezoek Reinette Klever luidt Oeganda de noodklok vanwege asielcrisis

Omdat het ultrarechtse Nederlandse kabinet doet alsof Nederland te kampen heeft met een asielcrisis, verzon minister Reinette Klever vorige week dat ze met de Oegandese minister van Buitenlandse Zaken had overlegd over de opvang van asielzoekers. De minister in kwestie wist daar niets van, en verklaarde dat er alleen was gesproken over Nederlandse steun aan vluchtelingen die al in Oeganda zijn.