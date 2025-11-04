Één staat of twee staten: de toekomst van Israël en Palestina Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 96 keer bekeken • bewaren

Eric van 't Hoff

Nu D66 de Tweede Kamerverkiezingen heeft gewonnen, zal het hopelijk niet lang meer duren voordat Nederland eindelijk de Palestijnse staat gaat erkennen. Polen, Zweden en IJsland hadden Palestina al voor 7 oktober erkend. In mei 2024 is deze erkenning door Spanje, Ierland, Noorwegen en Slovenië bevestigd, en tijdens de 80ste sessie van de United Nations General Assembly (UNGA) in september 2025 hebben Frankrijk, Australië, Luxembourg, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Andorra en Malta het ook gedaan. Zo tekent zich een diplomatieke verschuiving af binnen de Westerse landen die niet alleen moreel geladen is, maar ook strategisch betekenisvol. Toch rijst bij al deze diplomatieke stappen de onvermijdelijke vraag: hoe zou een Palestijnse staat er dan moeten uitzien?

Minder dan 3% over voor Palestina

Op dit moment bezet Israël meer dan 55% van Gaza, 100% van Oost-Jeruzalem en 82% van de Westelijke Jordaanoever (gebieden B en C onder de Oslo-akkoorden). Wat overblijft voor de Palestijnen is minder dan 3% van het oorspronkelijke Palestina toen het voor 1917 onder het Ottomaanse Rijk viel. En dat terwijl de bevolking tussen Joden en Palestijnen vrijwel gelijk verdeeld is. Ongeveer 7,4 miljoen Joden tegenover 7,0 miljoen Palestijnen, waarvan 1,6 miljoen in Israël, 2,2 miljoen in Gaza, 2,9 miljoen op de Westelijke Jordaanoever en zo’n 300.000 in Oost-Jeruzalem.

Het VN-verdelingsplan van 1947 dat 55% van het land aan de Joodse bevolking toekende (VN-resolutie 181), is vandaag niet meer realistisch, maar op zijn minst zou Israël moeten terugkeren naar de grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog van 1967. Dat zou de Palestijnen 22% van hun oorspronkelijke thuisland teruggeven. Dat zou betekenen dat het Israëlische leger zich volledig moet terugtrekken uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever, en dat Israël moet afzien van de annexatie van Oost-Jeruzalem. De Joodse bewoners in die gebieden zouden dan kunnen kiezen tussen verhuizen naar Israël, of Palestijnse burgers worden van Joodse afkomst, een symbool van gedeeld burgerschap en wederzijdse erkenning.

Éénstaatoplossing

Er zijn ook steeds meer voorstanders van een éénstaatoplossing, waarin het Groot-Israël als een democratische staat zou functioneren. In zo’n binationale staat zouden zowel Joden, die verspreid over de wereld leven, naartoe kunnen immigreren zoals dat nu gebeurt op basis van de “Law of Return”, als ook de vele Palestijnse vluchtelingen, die dat zouden kunnen op basis van het “Right to Return”, het recht van Palestijnen om terug te keren naar het land van herkomst dat zij of hun families na 1948 verloren. Vrees is natuurlijk dat het land politiek al snel een pro-Palestijnse koers zou inslaan, waardoor de Joodse gemeenschap het onderspit zou delven en minder invloed zou hebben op besluitvorming. Met meer dan 5,9 miljoen Palestijnse vluchtelingen geregistreerd bij UNRWA zou een dergelijke onevenwichtige situatie heel snel kunnen ontstaan. Een dergelijke éénstaatoplossing zal uiteindelijk nooit volledig neutraal kunnen worden. Het opheffen van Israël wordt misschien gewenst door een groeiend aantal voorstanders, maar is volledig onhaalbaar, mede vanwege de historische erkenning en het feit dat het land lid is van de Verenigde Naties sinds 1949.