Een sprookjesbezoek aan het Witte Huis, zo kan alles nog goed komen Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten

Francisco van Jole eindredacteur Joop

Ik merk dat het bezoek van het Oranje-trio Willem-Alexander, Máxima en Rob aan het Witte Huis me toch meer bezighoudt dan het rondje langs de maan van de vier astronauten. Die laatsten vestigden een record met afstand tot de aarde. Nog nooit waren mensen zo verwijderd van de huisplaneet. Het Oranje-trio daarentegen verwijdert zich dan weer een enorm ver van de menselijke beschaving door aan te schuiven bij de oranje heerser. Het wordt spannend. Voor je het weet zegt een van hen iets verkeerds en dreigt de snel woeste president heel Nederland weg te vagen.

Ik moet steeds denken aan dat bezoek van Zelensky, een ervaren leider die dagelijks voor de heetste vuren staat. Hoe Trump en zijn bende hem treiterden, vernederden voor het oog van de camera’s en hoe weerloos Zelensky, die Poetin weet te weerstaan, plots was. Wat als Jetten eenzelfde behandeling ten deel valt? Dat zou een ramp zijn. Met mompelen “dit helpt totaal niet om tot een oplossing te komen” red je het dan niet.

Hebben we godzijdank net een opvolger voor Schoof, wordt hij straks veranderd in een soort Balkenende. Of erger, hij imiteert Rutte die denkt dat de enige manier om aan een sadistische pestkop te ontsnappen is er geen weerwoord aan te bieden maar juist meeloper te worden, mee te lachen om het aangerichte leed. Iedereen die ervaring heeft met gepest worden weet dat de meelopers het ergste zijn. Zij verhinderen dat je de pestkop kunt aanpakken.

Natuurlijk schaam ik me ook wel als Nederlander. Terwijl in de VS de oppositie aanzwelt en miljoenen bezorgde, vredelievende burgers de straat op gaan om met 'No Kings' te protesteren tegen het afbreken van de democratie, geven we hen een klap in het gezicht en belonen we Trump door hem een echt koningspaar cadeau te doen. Van een ontmoeting van het Oranje-trio met leden van de oppositie, zoals die soms bij bezoeken aan dictaturen plaatsvinden, is me dit keer niets bekend. Misschien wordt dat veiligheidsoverwegingen geheim gehouden. Maar ik vrees dat het anders zit. ‘Het kan wél’ waarmee Jetten de verkiezingen won is immers in nog geen half jaar veranderd in ‘het zal niet’.

Trump is dol op koningen, niet alleen vanwege de grandeur en glamour maar ook omdat ze symbool staan voor hoe in zijn ogen een land geregeerd moet worden. Een staatshoofd dat alles bepaalt en niet gehinderd wordt door zoiets als oppositie of democratie. Weliswaar hebben wij een constitutionele monarchie maar het woord constitutie zegt hem zoals bekend niets. Ik sluit niet uit dat Trump zichzelf uiteindelijk nog eens tot keizer kroont, net als Napoleon dat deed. Zijn imitatie Arc de Triomphe wil hij al laten bouwen, nadat hij die een keer zag in Parijs, om de hoek bij het appartement van zijn goede vriend Jeffrey Epstein. Weet je wie trouwens ook een eigen Arc de Triomphe wilde hebben?

Het kabinet zegt zich vanwege de dreigende apocalyps wat ongemakkelijk te voelen bij het bezoek en wil daarom vooral de voordelen benadrukken, meldt de NOS. Dat klinkt best wel Trumpiaans. Kijk toch eens naar de voordelen, let niet op de nare gevolgen.

Laat me niet zuur doen en ook eens zo denken. Trump is gecharmeerd van koningen omdat hij in sprookjes gelooft. Dat kunnen we gebruiken. Ik heb wat dat betreft het meeste vertrouwen in Máxima. Niet alleen omdat die niet over zich laat lopen maar ook omdat Trump het type man is dat als de dood is voor krachtige vrouwen. Daarom wil hij ze zo graag fysiek onderdrukken, grab ‘m by the pussy. Voor mannen die pronken met hun viriliteit is er geen groter gevaar dan onbereikbare vrouwen die hun ego net zo makkelijk kunnen laten krimpen als doen zwellen. Misschien kan ze die magische kracht tijdens het diner gebruiken met een inspirerend sprookje over de wereldvrede.

“Mr president, weet u dat Nederland de langste oorlog uit de wereldgeschiedenis heeft gevoerd?”

“Wat zeg je me nou?”

“Ja, het is echt waar. Die oorlog duurde maar liefst 335 jaar. Maar wat het extra bijzonder maakt is dat er al die tijd geen enkel schot is gelost en geen enkel slachtoffer is gevallen.”

“Huh? Kan dat?”

“Wat me nu zo geweldig lijkt Mr President, is als u dat wereldrecord gaat verbeteren. De langste oorlog uit de wereldgeschiedenis, zonder dat het iets kost. Win-win! U zou op de cover van het Guinness Book of Records komen. Bij de Nobelprijs zouden ze zich doodschamen.”

“U heeft gelijk. Ik ben daar de juiste persoon voor. Ik ga dat doen.”

En we leefden nog lang en gelukkig.

Nu lekker verder slapen.