Miljoenen betogers de straat op tegen facisme, voor Palestina en tegen Donald Trump

Zaterdagmiddag trok een enorme mensenmenigte door Londen voor een grote mars tegen extreemrechts. Met teksten als "fight ignorance not immigrants" en "reject racist lies" verzamelden de demonstranten zich in het hart van de stad, waar zich later ook een mars van de Palestine Coalition bij aansloot. Organisatoren spraken van een half miljoen deelnemers, de Londense politie hield het op circa 50.000 maar zei daarbij dat een schatting moeilijk te maken was omdat de betogers zich door de hele stad hadden verspreid. De mars is een directe reactie op de zogenaamde "Unite the Kingdom"-demonstratie die extreemrechtse relschopper Tommy Robinson (echte naam Stephen Christopher Yaxley-Lennon) vorig jaar organiseerde. Waar de mars van extreemrechts uitermate gewelddadig verliep, bleef de mars tégen extreemrechts volledig zonder incidenten.

De Londense protestdag valt samen met een massale mobilisatie in de Verenigde Staten. Daar werd voor de derde keer een "No Kings Day" georganiseerd tegen het autocratische schrikbewind van Donald Trump. Er staan voor zaterdag ruim 3.200 protestmarsen gepland in alle vijftig staten. Opvallend is volgens CNBC dat twee derde van de deelnemers dit keer van buiten de grote steden komt; een stijging van bijna veertig procent ten opzichte van de eerste editie, vorig jaar op Trumps verjaardag. In het door Trump-gestape ICE geterorriseerde Minnesota traden artiesten op als Bruce Springsteen voor ruim 100.000 mensen.

De No Kings-beweging groeide de afgelopen maanden fors door protesten tegen Trumps racistische razzia's, de inzet van de Nationale Garde in steden en de Amerikaanse en Israëlische oorlog tegen Iran. Het waarderingscijfer van Trump onder Amerikaanse kiezer is lager dan dat van elke voorganger in deze periode van de ambtstermijn ooit. De een na slechtst beoordeelde president ooit is ook Donald Trump, in diens eerste termijn.

Bij de eerste editie, op 14 juni vorig jaar en Trumps verjaardag, gingen 4 tot 6 miljoen mensen de straat op, op 2100 plekken. In oktober waren dat er zo'n 7 miljoen in 2700 steden en dorpen. De verwachting is dat bij deze derde editie het aantal deelnemers nog groter zal zijn.

Ook in andere Europese steden gingen mensen massaal de straat op. Zoals in Rome:

Parijs: