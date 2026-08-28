Een pretparkdag houdt leerlingen niet gemotiveerd Opinie Gisteren • leestijd 2 minuten • 2975 keer bekeken • Bewaren

Maurice Vink Decaan op een Amsterdamse middelbare school Persoon volgen

Afgelopen week berichtte de NOS over het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee, waar men probeert spijbelen tegen te gaan door de aanwezigheid van leerlingen te belonen. De school doet er alles aan om het verzuim op een positieve manier te bestrijden: traktaties, snipperdagen en zelfs kans op een dagje pretpark. Afdelingsleider Carin Gabriels, die zegt dat er sprake is van een landelijke trend, klopt zichzelf op de borst: ‘Leerlingen die per kwartaal 95 procent van de tijd aanwezig waren, krijgen wat lekkers met de opmerking dat het fantastisch is dat ze er zo vaak zijn. De leerlingen die het hele schooljaar bijna alle lessen volgen, krijgen een snipperdag. Wat is leuker dan beloond te worden voor eigenlijk normaal gedrag?’

Nou, daar zit dus precies het probleem, leerlingen belonen voor iets wat eigenlijk normaal is, is geen oplossing. Ja, het aantal absenties zal erdoor verminderen, maar het pakt de oorzaak van het spijbelen niet aan.

Om te beginnen kunnen er verschillende redenen zijn waarom leerlingen spijbelen, zoals stress, problemen thuis, moeite met school, of motivatieproblemen. En als we het over motivatie hebben: misschien ligt een deel van het probleem niet bij leerlingen die geen zin hebben, maar bij het feit dat een school er onvoldoende in slaagt om de nieuwsgierigheid en interesse van leerlingen vast te houden.

Verveling wordt vaak genoemd als een belangrijke reden waarom leerlingen afhaken. School is saai. School is nutteloos. Lessen die aansluiten bij interesses en waarbij leerlingen ervaren dat ze ergens goed in zijn, kunnen de betrokkenheid vergroten. Nee, je hoeft de leerlingen heus niet te gaan entertainen, maar je moet ze het gevoel geven dat de lessen relevant zijn.

En als we het hebben over kansengelijkheid, dit beloningssysteem kan behoorlijk oneerlijk aanvoelen voor leerlingen die wél een geldige reden hebben om afwezig te zijn. Wie weet welke problemen ervoor zorgen dat iemand lessen mist.

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