Een pijnlijk moment voor een langdurige supporter van Oekraïne Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 315 keer bekeken • Bewaren

Toen Rusland op 24 februari 2022 zijn grootschalige invasie van Oekraïne begon, stond ik onvoorwaardelijk achter het Oekraïense volk. Net als miljoenen andere Europeanen doneerde ik aan humanitaire organisaties die Oekraïense vluchtelingen ondersteunden, sprak ik mij uit tegen de Russische agressie, liep ik met anti-Rusland-demonstraties en was ik ervan overtuigd dat Oekraïne onze solidariteit verdiende in de verdediging van zijn soevereiniteit. Sindsdien was president Zelensky een van mijn helden, iemand voor wie ik grote bewondering had vanwege zijn leiderschap en zijn onvermoeibare verzet tegen Rusland.

Maar dat beeld van een oorlogsheld stortte op 28 juli 2026 volledig in, toen president Volodymyr Zelensky de begrafenis van de Amerikaanse senator Lindsey Graham in Washington D.C. bijwoonde en, nog erger, de hand schudde van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu!

Ik begrijp dat diplomatie vaak vereist dat je in gesprek gaat met politieke leiders met wier beleid je het fundamenteel oneens kunt zijn. Toch zijn er momenten waarop symboliek ertoe doet. Voor mij was dit zo'n moment. Senator Graham behoorde tot de felste supporters van Israëls mensonterende beleid in de Palestijnse gebieden en sprak zelfs zijn steun uit voor het gebruik van kernwapens om de bevolking van Gaza volledig uit te roeien, zoals de Amerikanen deden in Hiroshima en Nagasaki.

Het was voor mij buitengewoon teleurstellend om president Zelensky naast deze figuren te zien staan. Geen enkele andere Europese leider was bij de ceremonie aanwezig. De beslissing van president Zelensky om een oorlogsmisdadiger de hand te schudden was zijn eigen keuze, en ik ben ervan overtuigd dat dit een boodschap heeft afgegeven die veel van zijn aanhangers in Europa moeilijk zullen kunnen begrijpen. De vriend van mijn vijand is mijn vijand, en dat is precies wat president Zelensky had moeten beseffen voordat hij de hand schudde van de meest gezochte oorlogsmisdadiger van deze tijd.