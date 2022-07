Een gepolitiseerde politie valt niet langer te vertrouwen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 449 keer bekeken • bewaren

De mildheid tegenover protesterende boeren zal vooral in de grote steden de overtuiging bevestigen dat de kit met twee maten meet.

De politie heeft geen maatregelen genomen tegen de boeren, althans de personen, zich uitgevende voor boeren, die woensdagnacht ondanks de droogte brand stichtten in de bermen van snelwegen, mest stortten en daarnaast asbesthoudend afval. Uiteindelijk beperkten de autoriteiten zich tot een vriendelijk verzoek aan de boeren met hun acties op te houden omdat ze mensen in gevaar brengen. Ook werd liefjes verklaard dat er in afstemming met de gemeente kon worden opgetreden. "Er staat geen bordje bij wie het heeft gedaan", aldus een woordvoerder.

Dat zal Nederlanders met bepaalde politieke overtuigingen of huidskleur verbazen. Zij zijn er immers aan gewend te pas en te onpas te worden aangehouden met het bevel zich te identificeren. Ondanks het feit dat niemand op hun rug een briefje plakte met daarop dat zij het hadden gedaan. Zij weten dat politieagenten, die fysiek op hen lijken, binnen het korps uitgebreid worden gediscrimineerd. Zij stellen vast dat waterkanon en lange lat snel tevoorschijn komen als er in de raciaal gemengde buurten van de grote steden manifestaties worden gehouden. En dat je aan een demonstratie tegen woningnood of milieuvervuiling ook niet zonder risico deelneemt. Dan zijn er altijd wel genoeg geüniformeerden om je weg te slaan of te slepen.

De boeren zijn echter voor het allergrootste deel ongemoeid gelaten ondanks het feit dat zij ernstige wetsovertredingen begingen, op grote schaal de doorstroming van het verkeer verhinderden, gif of afval stortten en tegenstanders aan huis intimiderende bezoeken brachten.

En Jouke dan, de zestienjarige held op wie een politieagent bij Heerenveen geschoten heeft? Boeren hielden met trekkers een demonstratie voor het bureau waar hij in voorarrest zat om zijn vrijlating af te dwingen. Deze actie werd op verzoek van Joukes moeder en niet op bevel van de politie beëindigd. Tegen de schietende agent werd stante pede strafvervolging ingesteld.

Jouke is de uitzondering die de regel bevestigt. Meer passend bij het optreden van woensdag is een uitspraak die topman Willem Woelders begin deze maand in de NRC deed: "Veel politiemensen hebben begrip voor de positie van de boeren, ik ook. Je zult maar jarenlang geïnvesteerd hebben en je voortbestaan staat op het spel. Daarom vind ik dat de provincies zo snel mogelijk met de boeren moeten gaan zitten over de concrete gevolgen en het niet over de zomer heen moeten tillen. Anders moeten wij als politie blijven optreden."

Het heeft er alle schijn van dat de prinsemarij zich van hoog tot laag naar de uitspraken van deze grote baas gedraagt.

Dat is niet zonder risico voor een toch al matig functionerende instelling die weinig klaarspeelt op het stuk van bestrijding der grote misdaad, zoals uit de straatprijzen van coke blijkt. Die geteisterd wordt door interne ruzies en een falende ICT. Die ten prooi is gevallen aan een verlammende bureaucratie zodat er juist voor de wijksurveillance te weinig menskracht overblijft.

De compassie met de protesterende boeren zal vooral in de grote steden de overtuiging bevestigen dat de kit met twee maten meet.

Nu manifesteert de politie zich bijna als een rechtse militie. Die kun je maar liever op een zo groot mogelijke afstand houden ook als je objectief gezien haar steun nodig hebt. Want met de verkeerde achtergrond of huidskleur levert dat alleen maar extra moeilijkheden op. Vertel de wouten niets. Ze zijn erop uit om jou te naaien want ze mógen je niet, broer. Maar bij die boeren zitten ze op schoot. Een beetje dat werk.

Een gepolitiseerde politie valt niet te vertrouwen. Laat men zich dat op de bureaus goed realiseren.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.