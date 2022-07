Spookrijdende terreurboeren stichten snelwegbranden

Verongelijkte veehouders hebben opnieuw schade aangericht op snelwegen uit onvrede met de stikstofplannen van het kabinet. Op meerdere plekken in het land hebben de boze boeren wegen geblokkeerd door er mest, hooi of ander afval te storten. Daarbij is een deel van het afval in brand gestoken. Bij het dumpen van de rotzooi zouden de boeren volgens een politieagent uit Deventer voor extra gevaar gezorgd hebben door te spookrijden.