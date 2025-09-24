De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Eelco Heinen blijkt belabberde minister van Financiën, VVD'er kan niet realistisch begroten Actueel • Vandaag

VVD’er Eelco Heinen is niet in staat om een neonazi te herkennen als hij de Hitler-groet brengt. De demissionaire minister van Financiën is daarnaast ook niet in staat om een deugdelijke begroting op te stellen. In zijn vorige week gepresenteerde miljoenennota geeft hij een veel te rooskleurig beeld van de stand van de overheidsfinanciën, concludeert de Algemene Rekenkamer.

De NOS schrijft: “Het kabinet gaat uit van een aantal miljardenbezuinigingen die niet zijn onderbouwd, zegt de Rekenkamer. Ook dreigt Nederland geld mis te lopen uit Europa. Belangrijke uitgaven worden naar achteren geschoven, waarschuwt de Rekenkamer. Daardoor ziet de boekhouding er mooier uit dan de werkelijkheid.”

Het dubbeldemissionaire kabinet draait de bevolking een rad voor ogen. Zo bezuinigen BBB en VVD bijna 80 (!) procent op de opvang van vluchtelingen. Een totaal onrealistische besparing, vindt de Algemene Rekenkamer.

De rekenmeesters wijzen er fijntjes op dat de asielopvang juist duur blijft omdat “langetermijninvesteringen voor reguliere (en dus goedkopere) opvang niet zijn meegenomen in de meerjarenramingen”.

VVD’er Heinen schuift de rekening telkens door naar volgende kabinetten. Die mogen de door hem veroorzaakte puinhoop gaan oplossen. Zo zette het kabinet wel de handtekening onder plannen om op termijn 19 miljard euro per jaar extra aan defensie uit te geven, maar boekte het deze uitgaven nog niet in.