Dwingeland Wilders dreigt kabinet op te blazen als coalitiepartners rammelende asielwet verbeteren

Wilders dreigt kabinet op te blazen als coalitiepartners rammelende asielwet verbeteren

Volgens Geert Wilders is het voor zijn coalitiepartners VVD en NSC slikken of stikken met de asielwet die Marjolein Faber heeft bedacht. Die wet ligt onder vuur omdat het broddelwerk is. De Raad van State constateert dat de wet niet gaat werken en in de praktijk alleen maar voor meer problemen zal zorgen bij de opvang van asielzoekers. Wilders, een politicus die nooit zijn ongelijk wil toegeven, dreigt sinds het advies van de Raad van State nog harder dan voorheen. "Als NSC niet akkoord gaat, dan is het voorbij met het kabinet. Ik heb dat de minister-president ook aangegeven.” Hij zegt ook dat de PVV-fractie 'unaniem' achter hem staat, wat overigens niet veel zegt omdat de PVV intern geen democratie kent. Dat verklaarde Wilders bij het verlaten van de achterkamertjes waar de coalitie wekelijks geheim overleg heeft.

De leiders van de vier coalitiepartijen zaten dinsdagochtend zoals gebruikelijk bijeen. Maar ditmaal duurde de sessie langer dan gewoonlijk, mede vanwege de asielwetten van Marjolein Faber (Asiel, PVV). Die kregen maandag een bak kritiek van de Raad van State. De slotsom was zelfs dat de kabinetsadviseur twijfelt of de wetten wel gaan werken. Omdat het ‘strengste asielbeleid ooit’ een halszaak is voor PVV-leider Wilders, wil hij echter geen gas terug nemen. Volgens hem moeten de wetten zonder ‘wijzigingen’ naar het parlement worden gestuurd. Maar NSC liet weten dat het kabinet ‘opmerkingen’ zou kunnen ‘verwerken’. Daarop liet Wilders weten dat NSC volgens hem ‘met vuur’ speelt.

Bij NSC zijn ze niet onder de indruk van de harde woorden omdat ze weten dat de PVV'er als puntje bij paaltje komt meestal de ruggengraat van een banaan heeft. Tal van harde uitspraken en beloften heeft hij al in de prullenbak gegooid om zijn plek op het pluche te behouden. Ook VVD-fractieleider Yesilgöz wuift de dreigementen van de kunstmatig blonde nestor weg: "Het begint een beetje sleets te worden, ik vind het verloren energie. Het is onnodig en onverantwoord."

Omtzigt zegt dat hij eerst wacht waar het kabinet mee komt. Dat duurt nog enkele weken. De ministerraad moet over de voorstellen vergaderen maar in de ogen van Wilders is dat alleen voor de bühne want voor hem staat nu al vast dat er getekend moet worden bij het kruisje, ongeacht wat er te berde wordt gebracht. BBB gaat zoals gebruikelijk akkoord met alles wat Wilders wil.

Het is al langer duidelijk dat Wilders graag nieuwe verkiezingen wil omdat hij denkt dat hij zijn Haagse macht zo kan vergroten. Als het kabinet valt over asiel dan is dat een godsgeschenk, mits hij anderen daar de schuld voor in de schoenen kan schuiven.