Faber verprutst aanpak asielbeleid, Raad van State raadt rammelend wetsvoorstel af Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 603 keer bekeken • bewaren

Marjolein Faber, PVV-minister van Vreemdelingenhaat, heeft maanden de tijd gehad om te werken aan deugdelijk wetsvoorstel om de belangrijkste doelstelling van PVV, asielzoekers het leven zuur maken, te realiseren. Die zee van tijd heeft niet geleid tot een resultaat waarvoor de handen op elkaar gaan. De Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering, constateert na bestudering van de voorstellen in nette bewoordingen dat er sprake is van broddelwerk dat de bestaande problemen alleen maar zal verergeren. De Raad adviseert dan ook het voorstel niet in deze vorm aan het parlement voor te leggen. De poging van het kabinet om, nadat eerst eindeloos veel tijd verspild werd aan de kansloze wens van Wilders om een crisis uit te roepen, de wet er even snel doorheen te willen jassen stuit ook op afkeuring.

Dat er een politieke wens is om met spoed stappen te zetten tot aanscherping van het nationale asielbeleid, is onvoldoende grond om stappen in de voorbereiding van wetgeving over te slaan of hiervoor te weinig tijd te nemen. De voorbereiding van deze wetsvoorstellen is dan ook onzorgvuldig geweest.

Volgens de Raad is er geen reden te verwachten dat de maatregelen gaan leiden tot het door het kabinet gewenste doel. "De kans is groot dat de maatregelen juist tot een extra belasting leiden voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechtspraak." Het wetsvoorstel rammelt namelijk dusdanig dat het alleen maar zal leiden tot een toename van rechtszaken. Dat geldt ook voor de grote wens van PVV: te voorkomen dat vluchtelingen hun gezin in veiligheid kunnen brengen. Een verbod op gezinshereniging zal per keer aangevochten gaan worden bij de rechter.

Iets anders dat Faber over het hoofd heeft gezien is dat er vanaf 2026 nieuwe regels gaan gelden in de hele EU met het doel de komst van vluchtelingen en migranten tegen te gaan. Faber doet net of die totaal nieuwe regels niet bestaan en het is onduidelijk of de wet na invoering daarvan nog wel bruikbaar is.

De Raad:

In juni 2026 worden de maatregelen uit het Europese Asiel- en Migratiepact van toepassing met als doel de Europese buitengrenzen te versterken. Dit betekent dat de Nederlandse asielwetgeving vóór dat moment ingrijpend moet worden gewijzigd. Uit de toelichting blijkt niet hoe de huidige wetsvoorstellen van de minister zich verhouden tot de maatregelen die nodig zijn om het Asiel- en Migratiepact uit te voeren. Zo’n toelichting is wel nodig, omdat de nu voorgestelde maatregelen al heel snel opnieuw moeten worden aangepast of geschrapt.

Een ander probleem is dat het kabinet zogezegd tijdens de wedstrijd de regels verandert omdat het wil dat de wet ook wordt toegepast op reeds lopende procedures. Dat leidt tot juridisch onaanvaardbare situaties die in strijd zijn met de grondbeginselen van de rechtsstaat.

Juridisch problematisch is dat aan de maatregelen zogeheten onmiddellijke werking wordt verleend. Dat betekent dat het nieuwe recht direct na inwerkingtreding zal worden toegepast, ook in lopende procedures. Dit heeft als gevolg dat verschillende groepen vreemdelingen met verschillende besluiten kunnen worden geconfronteerd, zonder dat daarvoor een goede reden bestaat. Dit leidt tot ongelijke behandeling en strijd met het beginsel van rechtszekerheid.

Faber vroeg de Raad van State kort voor kerst om een spoedadvies voor twee van haar drie asielwetten. Het gaat om de asielnoodmaatregelenwet, waardoor asielzoekers onder meer geen permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen, maar alleen nog een tijdelijke. Die termijn wordt ook nog ingekort van vijf naar drie jaar. De andere wet regelt het tweestatusstelsel: asielzoekers worden verdeeld in twee categorieën: A voor gevaar voor vervolging vanwege geloof, politieke opvattingen of geaardheid en B voor oorlogsvluchteling. Die laatste categorie krijgt minder rechten. Over een derde wet,die afgewezen asielzoekers verplicht mee te werken aan hun terugkeer komt, pas later een advies.