Duizenden mensen in Utrecht protesteren tegen extreemrechts tuig en voor fatsoenlijke asielopvang

In Utrecht zijn donderdagmiddag enkele duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het aanhoudende fascistische geweld rondom asielzoekerscentra. Daarmee laten ze opnieuw zien dat de bereidheid om de straat op te gaan tégen haat en racisme vele malen groter is dan het plukje extremisten dat ten onrechte beweert namens "het volk" te spreken.

Bij het protest zijn organisaties als de Dolle Mina's, Extinction Rebellion, Het Actiefonds en Oxfam Novib betrokken. RTV Utrecht meldt dat er op het Domplein zeker drieduizend mensen aanwezig zijn:

Na het extreemrechtse geweld van de afgelopen weken komen wij met de positieve boodschap dat mensen op de vlucht wél welkom zijn", zegt woordvoerder Beau Boer. "Wij staan naast onze buren, of ze nou gevlucht zijn of altijd al hier gewoond hebben. Want waar je ook vandaan komt, uiteindelijk willen en verdienen we allemaal een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen.”

