Duitsland wijst Rusland formeel aan als schuldige voor terreuraanslag op vliegveld Leipzig Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 121 keer bekeken • Bewaren

Duitsland heeft Rusland formeel aangewezen als verantwoordelijke voor de mislukte aanslag op luchthaven Leipzig/Halle begin augustus. Bij de luchthaven werd op 4 augustus een drone met een explosieve lading aangetroffen in de buurt van Oekraïense vrachttoestellen. Het explosief ging niet af doordat de ontsteker vermoedelijk defect was. Onderzoekers denken daarnaast dat een tweede drone in botsing kwam met een nabijgelegen vrachtvliegtuig.

Op een persconferentie dinsdagmiddag zei minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul dat de vermeende aanval deel uitmaakt van een langere reeks Russische pogingen tot destabilisatie, desinformatie, sabotage en intimidatie gericht tegen Europa. Volgens hem toont Moskou geen bereidheid om de oorlog tegen Oekraïne te beëindigen of de betrekkingen met het Westen te herstellen. Volgens de regering in Berlijn is er ondanks de Russische intimidatie geen enkele kans dat de Duitsers hun militaire steun aan het door Rusland belegerde Oekraïne zullen afbouwen.

Als reactie op de aanslag in Leipzig sluit Duitsland zowel het Russische consulaat in Bonn als het Russisch Huis voor Wetenschap en Cultuur in Berlijn. Ook is de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Daarnaast wil Berlijn pleiten voor nog strengere sancties tegen Rusland, scherpere toegangscontroles voor Russische burgers en extra maatregelen tegen de zogenoemde schaduwvloot waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen.

Ondertussen zijn dinsdag ook geïmproviseerde explosieven aangetroffen bij een hoogspanningsstation in Turnow-Preilack, in de deelstaat Brandenburg, nabij de energiecentrale Jänschwalde. Volgens Duitse media was het doel mogelijk om een grootschalige stroomuitval te veroorzaken door een van de centrale-eenheden uit te schakelen. Politie en explosievenexperts onderzoeken de zaak en stellen sporen veilig. De Duitse netbeheerder laat weten dat er duidelijk sprake was van een sabotagepoging, maar dat dit niet tot enige hinder heeft geleid. De Duitse autoriteiten hebben nog geen uitspraken gedaan over een mogelijke dader.

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