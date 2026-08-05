'Zeer ernstig incident' legt luchthaven Leipzig stil, met bom uitgeruste drone onderschept Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 151 keer bekeken • Bewaren

De Duitse autoriteiten hebben het vliegverkeer van en naar Leipzig stilgegelegd nadat op de luchthaven een drone werd aangetroffen die was voorzien van een explosieve lading. De drone bevond zich in de buurt van Oekraïense vrachtvliegtuigen en is met behulp van een speciale robot onschadelijk gemaakt.

De Frankfurter Allgemeine bericht:

Daarnaast deed zich naar verluidt nog een incident voor: een vrachtvliegtuig, dat door de sluiting niet kon landen en gedwongen was opnieuw op te stijgen, botste in de lucht met een nog onbekend vliegend object. Het is onduidelijk of dit object ook een drone was. Een woordvoerder van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn bevestigde het incident. Het vliegtuig kon vervolgens landen in Hannover. Volgens mediaberichten gaat het om een ​​DHL-vrachtvliegtuig. De Saksische LKA meldde dat er na de landing lichte schade aan het vliegtuig werd geconstateerd. Tobias Meyer, CEO van logistiek bedrijf DHL, dat een internationale hub in Leipzig heeft, bevestigde woensdagochtend tijdens een persconferentie: "Er heeft zich vannacht een incident voorgedaan in Leipzig." Hij verklaarde dat het incident "aanzienlijke operationele gevolgen" had.

DHL is al eerder getroffen door sabotage-acties die door onderzoekers werden herleid naar Rusland. Of het in dit geval ook om Russische drones gaat is onduidelijk. Een bomaanslag op een vliegveld van een NAVO-lidstaat zou een ongekende precedent scheppen. Al langer wordt gewaarschuwd dat Moskou van plan is de reactie van de NAVO te testen met provocerende militaire acties.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onder meer het Centrum voor Terrorisme- en Extremismebestrijding (PTAZ). De autoriteiten sluiten een politiek motief niet uit, vandaar de inzet van het PTAZ. Luchthavens worden beschouwd als kritieke infrastructuur.

De Saksische minister van Binnenlandse Zaken, Armin Schuster (CDU), omschreef de incidenten in Dresden woensdag als een "zeer ernstig veiligheidsincident". "Daarom werken de staats- en federale veiligheidsdiensten sinds gisteravond onder hoge druk nauw samen", aldus Schuster. (....) Volgens Olaf Hoppe, woordvoerder van de politie in Leipzig, worden er herhaaldelijk drones waargenomen op de luchthaven in het noorden van Leipzig. Soms kunnen de vliegende objecten niet worden geïdentificeerd. Met betrekking tot de botsing in de lucht zei hij: "Op dit moment weten we niet wat voor object het was. We moeten nu dus uitzoeken wat het object was en of het verband houdt met het object dat we op de grond hebben gevonden." Hij verduidelijkte dat onbevoegden niet zomaar de landingsbaan kunnen betreden. Het is aannemelijk dat het object in kwestie ook uit de lucht is gekomen.

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