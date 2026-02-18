Duitsland schrapt post-nazi-beperkingen veiligheidsdienst in reactie op onbetrouwbaar Trump-regime Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 406 keer bekeken • Bewaren

Duitsland bereidt zich voor op een wereld waarin Amerika zijn inlichtingen niet langer deelt met Europese bondgenoten. Bondsanselier Friedrich Merz wil de buitenlandse inlichtingendienst BND drastisch uitbreiden en verregaande bevoegdheden geven. Dat meldt Politico. Zo moet het agentschap voortaan sabotageacties kunnen uitvoeren, offensieve cyberoperaties opzetten en agressiever kunnen spioneren. Het BND-budget stijgt dit jaar al met 26 procent naar 1,51 miljard euro. Over de hervormingen moet voor het najaar in het parlement worden gestemd.

De urgentie van de plannen is groot volgens de Duitse regering want het land is momenteel in grote lijnen afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. Slechts 2 procent van de terrorismewaarschuwingen is afkomstig van de BND zelf. Zo moest de waarschuwing voor een Russisch complot om de CEO van wapenbedrijf Rheinmetall te vermoorden ook uit de VS komen. De houding ten opzichte van de Amerikanen veranderde toen Washington vorig jaar tijdelijk de inlichtingenstroom naar Oekraïne stillegde om druk uit te oefenen tijdens vredesonderhandelingen. Dat leidde bij de Duitsers tot het pijnlijke besef hoe kwetsbaar de afhankelijkheid van het Trump-regime is.