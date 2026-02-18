Duitsland schrapt post-nazi-beperkingen veiligheidsdienst in reactie op onbetrouwbaar Trump-regime

Duitsland bereidt zich voor op een wereld waarin Amerika zijn inlichtingen niet langer deelt met Europese bondgenoten. Bondsanselier Friedrich Merz wil de buitenlandse inlichtingendienst BND drastisch uitbreiden en verregaande bevoegdheden geven. Dat meldt Politico. Zo moet het agentschap voortaan sabotageacties kunnen uitvoeren, offensieve cyberoperaties opzetten en agressiever kunnen spioneren. Het BND-budget stijgt dit jaar al met 26 procent naar 1,51 miljard euro. Over de hervormingen moet voor het najaar in het parlement worden gestemd.
De urgentie van de plannen is groot volgens de Duitse regering want het land is momenteel in grote lijnen afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. Slechts 2 procent van de terrorismewaarschuwingen is afkomstig van de BND zelf. Zo moest de waarschuwing voor een Russisch complot om de CEO van wapenbedrijf Rheinmetall te vermoorden ook uit de VS komen. De houding ten opzichte van de Amerikanen veranderde toen Washington vorig jaar tijdelijk de inlichtingenstroom naar Oekraïne stillegde om druk uit te oefenen tijdens vredesonderhandelingen. Dat leidde bij de Duitsers tot het pijnlijke besef hoe kwetsbaar de afhankelijkheid van het Trump-regime is.
De stap om de BND uit te breiden is er een die niet lichtzinnig genomen wordt. Die betekent namelijk een directe breuk met de naoorlogse terughoudendheid. De BND werd na de Tweede Wereldoorlog bewust aan strenge beperkingen gebonden om herhaling van het misbruik door de nazi-geheime diensten als de Gestapo en SS te voorkomen. Strengere privacywetgeving, mede ingegeven door het erfgoed van de Oost-Duitse Stasi, beperkt het agentschap verder. Die restricties zijn volgens Duitse functionarissen niet langer houdbaar nu Russische dreigingen toenemen en op de Verenigde Staten niet zonder meer gerekend kan worden. "In een spel zonder regels kunnen wij onszelf geen kunstmatige beperkingen opleggen," aldus de voorzitter van de parlementaire commissie die toezicht houdt op de diensten.
