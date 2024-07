Amerikaanse inlichtingendiensten verijdelden Russisch moordcomplot op Duitslands grootste wapenfabrikant

De aanslag op Armin Papperger, CEO van Rheinmetall, te vermoorden, was een van vele plannen die het Kremlin heeft liggen om leidinggevenden uit de Europese defensieindustrie te vermoorden. Volgens de Amerikanen bevond het plan om Armin Papperger te doden zich in de meest vergevorderde stadia van alle Russische plannen.

De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben hun bevindingen gedeeld met hun Duitse tegenhangers, waarna de beveiliging rond Papperger en Rheinmetall direct is opgevoerd. Papperger zelf heeft laten weten dat de Duitse regering “een uitgebreid veiligheidsniveau rond mijn persoon” heeft ingesteld. Zonder inhoudelijk op de dreiging in te gaan zei hij ook dat altijd “alle noodzakelijke maatregelen” worden genomen om een aanslag te voorkomen.

Rheinmetall is een van de grootste wapenfabrikanten ter wereld en levert onder andere artillerie- en tankgranaten en gepantserde voertuigen. Duitsland heeft de productie van wapens aanzienlijk opgevoerd na de Russische invasie van Oekraïne en is een van de grootste leveranciers van wapens en munitie aan dat land. In februari van dit jaar kondigde Rheinmetall aan een munitiefabriek in Oekraïne te openen om pantservoertuigen te produceren en repareren. Die fabriek zou de voornaamste reden zijn voor de geplande aanslag op Papperger.