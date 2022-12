Duitsland scherpt wapenwetgeving aan vanwege groeiende extreemrechtse terreurdreiging

De 25 verdachten die na de invallen van afgelopen week zijn gearresteerd, zitten allemaal in hechtenis. “We hebben niet te maken met onschuldige idioten, maar met terreurverdachten,” aldus Faeser. Een van de verdachten is de Berlijnse rechter en oud-parlementariër Birgit Malsack-Winkemann van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Hoewel zij inmiddels geen deel meer uitmaakt van de Bondsdag, is ze nog altijd in bezit van een toegangspasje voor het parlementsgebouw waarmee ze de terroristen kon binnenlaten. Malsack-Winkemann werd genoemd als de minister van Justitie in het verijdelde terreurkabinet.