Duitsland pakt rechtsextremistische terroristen op wegens beramen staatsgreep

De Duitse politie heeft 25 verdachten opgepakt die gelieerd zijn aan de extreemrechtse Rijksburgerbeweging. Het zou gaan om een vorig jaar opgerichte nieuwe terroristische organisatie die de Bondsrepubliek omver wil werpen. De arrestanten waren volgens Duitse justitie van plan een gewapende bestorming van de Bondsdag, het Duitse parlement, uit te voeren en de volksvertegenwoordigers te gijzelen. Het zou gaan om types die in allerlei complotverhalen geloven.

Onder de arrestanten is een Russisch staatsburger, die samen met twee anderen wordt verdacht van steun aan de organisatie. Een andere vermoedelijke leider is de 71-jarige Heinrich XIII Prinz Reuss, die van plan zou zijn geweest om de leider van een nieuwe regering te worden. Er zou al een volledig schaduw-kabinet klaarstaan. 22 arrestanten, allen met Duits paspoort, zouden lid zijn van de terroristische groep. Duitse media weten dat het onder meer gaat om oud-parlementariër Birgit Malsack-Winkemann van de rechtse partij AfD en een Berlijnse rechter.

Ook in Italië en Oostenrijk zijn verdachten opgepakt.

Drieduizend agenten werden woensdagochtend ingezet om de organisatie op te rollen. Er werden in elf deelstaten 130 invallen uitgevoerd. Onder de plekken waar huiszoeking is verricht zou ook een kazerne van de Kommando Spezialkräfte (KSK) zijn, een commando-achtige militaire eenheid die al eerder in opspraak kwam door banden met extreemrechts.