Duitsland en België vangen dakloos geraakte aardbevingsslachtoffers op, Nederland heeft daar niet veel zin in Nieuws • Vandaag

Terwijl landen als Duitsland en België haast maken met visa voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije, kijkt de Nederlandse overheid het nog even aan. Volgens minister Wopke Hoekstra (CDA, Buitenlandse Zaken) is het nodig om eerst uit te zoeken hoe zo’n maatregel in de praktijk uitpakt. Dat zei hij in het programma WNL op Zondag.

In Turkije, Koerdistan en Syrië zijn zeker anderhalf miljoen mensen dakloos geraakt. Veel van hen worden opgevangen in tentenkampen, maar er zijn nog altijd veel mensen die nergens terecht kunnen. Duitsland en België hebben daarom de eisen voor een visum versoepeld, zodat slachtoffers zich tijdelijk bij familie in die landen kunnen voegen. De PvdA wilde dit weekend van het kabinet-Rutte weten of Nederland dit voorbeeld zal volgen.

Uit de antwoorden van Hoekstra bij WNL op Zondag blijkt dat er angst bij het kabinet leeft dat de aardbevingsslachtoffers te lang in Nederland zullen blijven. Hoekstra zei dat het “een illusie” is om te denken dat de problemen in Turkije en Syrië binnen een paar weken of maanden opgelost zijn. Een visum is drie maanden geldig. Volgens de minister gaat de wederopbouw jaren duren en dus wil hij eerst “alle zijstraten verkennen".