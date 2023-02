Dodental aardbeving Turkije loopt op tot 28.000, VN vreest voor een verdubbeling

Het totaal aantal doden als gevolg van de aardbeving in Turkije is inmiddels opgelopen tot meer dan 28.000. Volgens de officiële cijfers gaat het om zeker 24.617 doden in Turkije en 3574 in Syrië. De VN verwachten dat het dodental zeker nog zal oplopen tot boven de 50.000. Vooral in Syrië ontbreekt een goed beeld van het werkelijke aantal slachtoffers.