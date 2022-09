Duitsland: asiel voor Russen die niet willen vechten

22 sep. 2022 - 15:23

Natuurlijk verdient het Oekraïense volk alle geluk van de wereld, maar waarom horen we zo weinig over het lot van de Russischsprekende Oekraïense bevolking. Net of die niet bestaan. In ons parlement heeft niemand het daar over. En voor die vechten de Russen heb ik begrepen. Misschien als we ons hun lot wat meer aan zouden trekken de waanzin kan eindigen. Hoeft er niemand opgeroepen te worden en niemand dienst te weigeren of te vluchten.