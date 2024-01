Duitse vice-kanselier: Na verkiezingswinst extreemrechtse AfD wordt Duitsland autoritaire staat vergelijkbaar met Rusland

De uitspraken van Habeck, tevens minister van Ecomische Zaken, komen een week nadat berichten uitlekten over een geheime vergadering tussen AfD-politici en een afvaardiging van neonazi’s. Daar zou zijn gesproken over massadeportaties van immigranten – ook Duitse staatsburgers - na een verkiezingswinst van AfD. Volgens Habeck vormt de partij een “ernstig onderschat gevaar voor de democratie”.

De afgelopen maanden wint AfD aan populariteit, met name in de deelstaten van voormalig Oost-Duitsland waar de extreemrechtse partij aan kop gaat in de peilingen. In verschillende Duitse steden is woensdag voor de vijfde avond op rij geprotesteerd tegen AfD. Tienduizenden mensen gingen daarbij de straat op. De protesten worden georganiseerd door Hand in Hand, een alliantie van ruim 120 anti-extreemrechtse groeperingen.