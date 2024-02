Duitse regering bindt strijd aan met extreemrechts en voert maatregelen door om democratie te beschermen

In Duitsland wordt met vrees gekeken naar de peilingen waarin AfD op winst bij de komende verkiezingen koerst. Virtueel is de extreemrechtse partij inmiddels de tweede partij van het land, waardoor er vrees is dat AfD de macht in sommige deelstaten zal overnemen. Nadat uitlekte dat de partij een geheime vergadering heeft gehad met neonazi-kopstukken over massadeportaties, klinkt de roep om een verbod op de partij steeds luider.