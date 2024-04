Duitse politieagent veroordeeld wegens discriminatie na Johan Derksen-achtig opmerking Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 53 keer bekeken • bewaren

De in Duitsland geboren Syed N. heeft een schadevergoeding toegewezen gekregen omdat een politieagent hem vroeg 'waar kom je echt vandaan?' De rechter heeft maandag geoordeeld dat die vraag discriminerend is omdat een witte Duitser die nooit gesteld zou krijgen. Het slachtoffer van politieracisme kreeg een schadevergoeding van 750 euro toegewezen.

De veroordeling is het slotstuk van een jarenlang slepende procedure waarbij de politie niet wilde erkennen dat er sprake was van discriminatie. Tot ontevredenheid van Syed en vele anderen is dat nog steeds het geval. Hij pleit voor meer bewustwording, schrijft het Duitse dagblad Taz.

In juli 2020, kort nadat een nieuwe antidiscriminatiewet van kracht werd, die discriminatie door de overheid en staatsbedrijven verbiedt, hielden twee agenten Syed staande omdat hij tijdens het fietsen zijn mobiele telefoon gebruikt zou hebben. Hij kreeg een boete van 50 euro en volgens getuigen begonnen de agenten zich agressief te gedragen. Nadat Syed een identiteitsbewijs toonde vroegen de agenten hem waar hij geboren was. Toen hij Bochum - een stad tussen Essen en Dortmund - antwoordde, kreeg hij de vraag waar hij 'echt' vandaan kwam. Voor Syed was dit duidelijk een geval van discriminiatie op grond van zijn etniciteit en een voorbeeld van racistische opvattingen want de agenten meenden dat niet-witte burgers geen Duitser kunnen zijn.

De opmerking van de ageneten doet denken aan de woorden van Johan Derksen, commentator van het commerciële mannenprogramma Vandaag Inside, die op grond van huidskleur beweerde dat Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop geen Fries kan zijn. Dat leidde tot een storm van kritiek maar verder geen maatregelen.

De Duitser wendde zich tot de Ombudsman, die na uitgebreid onderzoek constateerde dat er inderdaad sprake was van discriminatie. De politie kreeg het advies de boete in te trekken en excuses aan te bieden. Dat eerste gebeurde maar in de begeleidende brief werd alleen spijt betuigt voor dat Syed zich "gediscrimineerd voelde". Het was dus geen schuldbekentenis dat de agenten zich echt discriminerend hadden gedragen. Syed spande daarop een rechtszaak aan. De rechter heeft hem nu ook in het gelijk gesteld en de politie veroordeeld. Tot op het laatst ontkende de politie dat er sprake was van discriminatie.

Max Landero, de verantwoordelijke staatssecretaris voor Integratie, Antidiscriminatie en Diversiteit, uit in een reactie kritiek op het feit dat de politie het zo ver heeft laten oplopen en nooit tot een schikking wilde komen. Het laat volgens hem zien wat voor “enorme inspanning het kost voor mensen die zijn gediscrimineerd” om hun rechten af ​​te dwingen. Volgens de bewindspersoon houdt dat zeker verband met de in Duitsland heersende zogeheten faalcultuur waarbij geweigerd wordt fouten toe te geven en verantwoordelijkheid te nemen. Vooral bij de politie is die cultuur hardnekkig, constateert de Ombudsman tegenover Taz.