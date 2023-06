Duitse deelstaat start 'democratieonderzoek' naar extreemrechtse verkiezingswinnaar AfD

AfD'er Robert Sesselmann wist afgelopen zondag een bestuursmandaat te bemachtigen, iets wat nog nooit eerder is voorgekomen sinds de oprichting van de partij in 2013. In Thüringen schrijven de regels voor dat een district alleen kan worden geleid door iemand die opkomt voor democratie zoals vastgesteld in de grondwet en deelstaatwetten. In hoeverre dat voor het neofascistische AfD geldt, moet nu uit onderzoek blijken.