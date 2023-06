Extreemrechtse AfD wint voor het eerst een bestuurszetel in Duitsland ondanks verenigde oppositie • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 233 keer bekeken • bewaren

De extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) heeft zondag in de tweede verkiezingsronde in de deelstaat Thüringen een bestuurszetel bemachttigd. De AfD-kandidaat versloeg in Sonneberg zijn CDU-rivaal en wordt nu voor zes jaar districtsbestuurder in het gebied met zo'n 57.000 inwoners.

De democratische partijen, van Die Linke en de Grünen tot en met de rechtse CDU en FDP hadden zich achter de zittende districtbestuurder Jürgen Köpper (CDU) geschaard maar dat kon de extreemrechtse overwinning niet voorkomen. De extreemrechtse Sesselmann haalde 52,8 procent van de stemmen onder 47.000 kiezers. Sonneberg is een van de kleinste districten in Duitsland maar de zege zorgt voor grote bezorgdheid. Ook de Duitse veiligheidsdiensten beschouwen de AfD in Thüringen als extremistisch.

De AfD, die door media in Nederland aanvankelijk werd beschouwd als een partij van 'bezorgde burgers', veroverde in 2017 voor het eerst een plek in het Duitse parlement en werd daarbij gefeliciteerd door geloofsgenoot Geert Wilders. De partij richtte zich bij oprichting vooral tegen de Europese Unie. Al snel werd de koers verlegd naar onder extreemrechts altijd populaire thema's als migratie en moslimhaat. Tegenwoordig verzet de partij zich ook tegen de steun van Duitsland aan Oekraïne dat strijd tegen de Russische invasie.