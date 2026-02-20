Drs. Yesilgöz sprak de waarheid Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 870 keer bekeken • Bewaren

Francisco van Jole eindredacteur Joop Persoon volgen

Om ieder misverstand weg te nemen eerst dit: de Vrije Universiteit heeft vrijdagmiddag alsnog bevestigd dat Dilan Yesilgöz inderdaad is afgestudeerd en dat een ieder die haar opleiding heeft gevolgd zich drs. mag noemen. Eerder weigerde de VU dat te vertellen met een beroep op de privacy. Nu is er toestemming verkregen dat wel te delen.

Donderdag schreef ik over de verwarring rond het afstuderen van Yesilgöz. In EW magazine bijvoorbeeld, waar ze in 2022 de HJ Schoolezing voor hield, staat: “Ze emigreerde op jonge leeftijd naar Nederland en behaalde een masterdiploma in cultuur, organisatie en management aan de Vrije Universiteit Amsterdam.” Op de site Parlement.com daarentegen staat achter haar opleiding “(geen academische graad)”. Wat was waar?

Ik ging op zoek en beschreef het verwarrende beeld dat opdoemde. Hoe ze zich bijvoorbeeld enerzijds voor laat staan op een wetenschappelijke opleiding, zich wetenschapper noemt, maar in tegenstelling tot vrijwel alle andere ministers geen academische graad voert.

De vraag rees of ze haar opleiding wel had voltooid, mede omdat een ander beoogd bewindspersoon zich deze week moest terugtrekken wegens onjuiste informatie op haar cv. Het hielp daarbij niet dat de VVD alle informatie over de opleiding van Yesilgöz verwijderd had.

Ik stelde daarom woensdag aan de voorlichter van de VVD drie vragen:

Klopt het dat ze van 1997 tot 2003 aan de VU heeft gestudeerd?

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ‘cultuur, organisatie en management’ aan de Vrije Universiteit voltooid?

Zo ja, welke academische titel hoort daarbij?

Er kwam, ook na aandringen, geen antwoord.

Ondertussen werd de verwarring nog groter omdat oude tweets opdoken waarin Yesilgöz sprak over haar ‘universiteitsdiploma’. Dat is een volgens velen nogal ongebruikelijke term.

Bij nader inzien valt dat terug te voeren op grote veranderingen die in de academische wereld plaatsvonden in de tijd dat Dilan Yesilgöz studeerde. Het verschil tussen hbo en universitaire studies vervaagde in de jaren ‘90, er ontstonden om meer studenten aan te trekken nieuwe richtingen, door critici wel badinerend ‘pretstudies’ genoemd, zoals ‘cultuur, organisatie en management’ aan de Vrije Universiteit om de leegloop bij de richting sociologie op te vangen, zo wordt duidelijk uit het onderzoek ‘Sociale wetenschappen, wat kan je ermee? Studie en beroepscarrieres onder de loep.’

Daarop volgde een overgangsfase van het oude doctorandus-/ingenieurssysteem naar het bachelor-mastersysteem. “Personen die in deze overgangsperiode afstudeerden, konden (afhankelijk van hun opleiding) ervoor kiezen om de traditionele titel (zoals drs., ir. of mr.) of de nieuwe graad (BA, BSc, MA of MSc) te voeren,” laat de woordvoerder van de VU nu weten.

Journalist Ton F. van Dijk stortte zich ook op de kwestie en kreeg inmiddels antwoord van de VVD, meldt hij via X: De VVD-woordvoerder van Dilan Yesilgöz heeft mij zojuist bevestigd dat de VVD-Leider en toekomstig minister van Defensie een academische opleiding aan de VU heeft voltooid en de titel Drs mag voeren. 'Zeker weten, 100% ik heb het diploma zelf gezien'.