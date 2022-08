Droogte dreigt Rijn onbevaarbaar te maken, industrie in de problemen, prijzen omhoog

Het waterpeil in de Rijn is zodanig gezakt dat gevreesd wordt dat de rivier binnenkort onbevaarbaar wordt. Als bij het Duitse dorpje Kaub, een bekende bottleneck, het waterniveau zakt tot 40 centimeter is het economisch niet meer rendabel om goederen te vervoeren per schip. Politico schrijft in een reportage over de desastreuze situatie dat het peil die kant op gaat. Zondag tikte het de 49 centimeter aan en regen is niet in zicht. Dat is op zich al uitzonderlijk maar helemaal bijzonder is dat het nu al gebeurt. Normaal gesproken beleeft de 1233 kilometer lange rivier, die een levensader vormt voor West-Europa, in de herfst haar laagste stand. De waterstand is nu lager dan rond dezelfde tijd in 2018. Dat leidde in oktober van dat jaar tot een historisch dieptepunt van 25 centimeter.