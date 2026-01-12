Drinken uit plastic flessen kan alvleesklier beschadigen en tot diabetes en obesitas leiden

Zeer kleine deeltjes plastic, microplastics genaamd, beschadigen de alvleesklier. Dat kan leiden tot diabetes en obesitas, twee ziekten die de laatste decennia schrikbarend toenemen. Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kleine deeltjes polyethyleentereftalaat, beter bekend onder de afkorting PET waar de gelijknamige plastic flessen naar vernoemd zijn, een giftige uitwerking hebben op de alvleesklier.

De Spaanse en Poolse onderzoekers zagen de schadelijke werking bij proeven op varkens, dieren die fysiologisch veel overeenkomsten hebben met de mens. Alvleesklieren van varkens werden daarbij gedurende vier weken blootgesteld aan lage en hoge doses PET, schrijft The Independent .

De onderzoekers vonden alarmerend bewijs dat PET-microplastics aanzienlijke celdood in de alvleesklier kunnen veroorzaken en tot ernstige verstoringen van de orgaanfunctie kunnen leiden. De deeltjes beïnvloedden rechtstreeks eiwitten die betrokken zijn bij belangrijke functies van de alvleesklier. "PET-microplastics beïnvloedden de hoeveelheid eiwitten op een dosisafhankelijke manier", aldus de studie, "de lage dosis veranderde de hoeveelheid van zeven eiwitten, terwijl de hoge dosis er zeventien veranderde." De onderzoekers vonden met name een abnormale toename van de ophoping van vetdruppels in de alvleesklier na blootstelling aan PET-microplastics. De ophoping van vetdruppels wordt in verband gebracht met een verminderde insulineafscheiding en een verstoorde glucosemetabolisme.