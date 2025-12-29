De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Wie water uit fles drinkt, krijgt veel meer microplastics binnen

Mensen die elke dag water uit een fles drinken, krijgen jaarlijks meer dan 90.000 microplastic-deeltjes binnen. Wie gewoon uit de kraan drinkt, krijgt slechts een fractie daarvan binnen: zo’n 4.000 deeltjes per jaar. Dat meldt The Independent op basis van onderzoek. De deeltjes komen in het water terecht bij de productie, opslag en het vervoer van flessenwater.

Microplastics kunnen via de bloedbanen organen bereiken waar ze voor ontstekingen kunnen zorgen. Ze kunnen verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals ademhalingsproblemen en kanker.

“In een noodgeval is het prima om water te drinken uit een plastic fles, maar het is niet iets wat je op dagelijkse basis moet doen”, stelt Sarah Sajedi, de hoofdauteur van het onderzoek dat is verschenen in het ‘Journal of Hazardous Materials’.

Water uit flessen heeft in Nederland geen voordelen boven kraanwater. Wie in Utrecht woont, krijgt zelfs gewoon Bar-le-Duc en Sourcy uit de kraan.