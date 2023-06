Driftkikker Dennis Wiersma opgestapt als minister • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 733 keer bekeken • bewaren

Minister Dennis Wiersma (VVD) van Onderwijs stapt op nadat een dag eerder bekend was geworden dat er opnieuw geklaagd is over het gedrag van de bewindsman. "Met pijn in mijn hart, stop ik als minister van Onderwijs", maakte hij donderdag op Twitter bekend.

Na een werkbezoek vorige week maandag kwam er een nieuwe klacht over een gesprek daar met de minister. Hij werd beticht van "fysieke en mondelinge intimidatie". In april kwam naar buiten dat de minister van de VVD vaker onaangenaam en kwetsend gedrag vertoonde. Wiersma erkende daarop op zijn ministerie soms "te fel" en "te scherp" tegen ambtenaren te zijn geweest. Hij maakte verscheidene keren excuses, onder meer tegenover de VVD-fractie en leden op een congres begin juni, en zei te werken aan zichzelf.

In een brief op Twitter herhaalt Wiersma de excuses. Maar hij zegt ook dat in de media de afgelopen weken "sommige voorbeelden en kwalificaties" zijn gebruikt "die ik echt niet herken". Hij zegt daar bewust niet op in te zijn gegaan. "Omdat het zou kunnen leiden tot een welles-nietes discussie in de media die geen recht doet aan de gevoelens van mensen die last hebben gehad van het gedrag waar wel sprake van is geweest."

De vertrekkend bewindsman vindt dat hij in een situatie is beland "waarin het niet meer uitmaakt wat er gebeurd is en wat mijn toon en intentie was".

Wiersma zegt dat hij als minister een "stevige inhoudelijke koers" heeft gevolgd. "Dat maakt je niet overal populair, maar dat was ook niet het doel." Hij voelt zich vanwege de omstandigheden niet vrij genoeg om deze koers te blijven volgen. "En dat verdient het onderwijs niet." Daarom vindt hij dat er ruimte moet worden gemaakt voor een opvolger.

In zijn brief bedankt Wiersma zijn partij de VVD en ook de collega's bij de ministeries waar hij bewindsman is geweest, die van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (minister) en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (staatssecretaris). Hij spreekt ook zijn respect en waardering uit voor mensen die in het onderwijs werken en voor leerlingen en hun ouders.