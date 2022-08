Asielcrisis groter en groter door wanbeleid kabinet: recordaantal mensen slaapt buiten

24 aug. 2022 - 11:15

volgens mij is de instroom wel degelijk historisch hoog als je ook de Oekraïners meetelt. De Oekraïners hebben dan wel een aparte status maar ook zij moeten opgevangen en gehuisvest worden. Dit heeft een impact op de opvangcapaciteit voor de 'reguliere asielzoekers'. Daarnaast is de woningnood inmiddels ook weer verder opgelopen ten opzichte van 2015 wat tevens ook een impact heeft op de opvang. Statushouders stromen te langzaam door waardoor er weer minder plek is voor asielzoekers. De nieuwbouw is tevens ingestort wat de situatie zal verergeren. België en Duitsland hebben trouwens dezelfde problemen als Nederland. Het is absoluut niet zo dat het daar soepel gaat. Ook daar en zeker in België slapen mensen ook regelmatig buiten. Ook in mijn nieuwe (tijdelijke) thuisland Ierland is er een flinke opvangcrisis. Het beleid is failliet - dat was het al langer - maar nu het is niet langer mogelijk het onder een tapijt te vegen. Ik wens alle stakeholders en betrokkenen erg veel succes met het probleem wat ze zelf gecreëerd hebben.

