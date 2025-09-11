De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Drie historisch Zwarte universiteiten in Amerika onmiddellijk gesloten wegens terreurdreiging Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 302 keer bekeken • bewaren

Drie historisch Zwarte universiteiten (HBCU's) in de Verenigde Staten hebben donderdag 11 september hun campussen moeten wegens "ernstige terreurdreiging". Dat melden diverse Amerikaanse media. Alabama State University, Virginia State University en Hampton University namen allen uit voorzorg drastische veiligheidsmaatregelen, waarbij alle lessen werden geannuleerd en alle niet-essentiële activiteiten onmiddelijk werden gestaakt.

Virginia State University in Petersburg en Hampton University in Virginia gingen beide in volledige lockdown, waarbij studenten werd opgedragen binnen te blijven en medewerkers om op afstand te werken. Alabama State University staakte tot nader orde alle campusactiviteiten. Geen van de universiteiten heeft nog details vrijgegeven over de aard van de bedreigingen.