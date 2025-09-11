Drie historisch Zwarte universiteiten in Amerika onmiddellijk gesloten wegens terreurdreiging

Drie historisch Zwarte universiteiten (HBCU's) in de Verenigde Staten hebben donderdag 11 september hun campussen moeten wegens "ernstige terreurdreiging". Dat melden diverse Amerikaanse media. Alabama State University, Virginia State University en Hampton University namen allen uit voorzorg drastische veiligheidsmaatregelen, waarbij alle lessen werden geannuleerd en alle niet-essentiële activiteiten onmiddelijk werden gestaakt.
Virginia State University in Petersburg en Hampton University in Virginia gingen beide in volledige lockdown, waarbij studenten werd opgedragen binnen te blijven en medewerkers om op afstand te werken. Alabama State University staakte tot nader orde alle campusactiviteiten. Geen van de universiteiten heeft nog details vrijgegeven over de aard van de bedreigingen.
De terreurdreiging vindt plaats op een gevoelige dag, zowel de 23e herdenking van de aanslagen van 11 september 2001, als een dag na de moord op de invloedrijke rechtsextremist Charlie Kirk. Republikeinen - waaronder Trump zelf - en radicaal-rechtse influencers roepen sinds de aanslag op Kirk openlijk op tot al dan niet gewapende vergelding op "links", zonder dat ook maar iets bekend is over de dader.
Meer over:actueel, verenigde staten, terreur
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.