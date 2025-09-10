Prominente rechtsextremist en Trump-aanhanger Charlie Kirk neergeschoten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 4001 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse extreemrechtse opiniemaker Charlie Kirk is woensdag neergeschoten tijdens een lezing op de Utah Valley University. Dat melden Amerikaanse media. Bij de aanslag werd Kirk, die geldt als een trouwe bondgenoot van president Donald Trump, in zijn hals geraakt.

Kirk is na de aanslag afgevoerd naar het ziekenhuis, het is onbekend hoe hij eraan toe is. Ook over de dader is vooralsnog niets bekend. De kogel zou zijn afgevuurd van zo'n 200 meter afstand. Op sociale media verschenen al snel beelden van een aanhouding, de man die werd geboeid zou de verdachte zijn. De campuspolitie van de universiteit heeft in een bericht op sociale media bevestigd dat er een verdachte is ingerekend.

Diverse Amerikaanse politici hebben gereageerd op de aanslag, zowel Republikeinen als Trump zelf en zijn vicepresident, als de Democratische gouverneur van Californië Gavin Newsom.

Charlie Kirk is een notoire verspreider van de antisemitische "cultureel marxisme" theorie, zoals in Nederland uitgedragen door onder meer Forum voor Democratie. Ook is hij een aanhanger van complottheorieën zoals de nazistische omvolkingstheorie, dat corona een hoax was en houdt hij nog altijd vol dat Trump in werkelijkheid de verkiezingen had gewonnen, wat een leugen is. Tijdens Trumps tweede inauguratie in 2025 had Kirk door Trumps team een prominente plek toegewezen gekregen in het Capitool om onder meer zijn podcast op te nemen.