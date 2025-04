Doorbraak in kankeronderzoek in gevaar omdat Trump Poetin-kritische wetenschapper opsloot Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 160 keer bekeken • bewaren

Een baanbrekende microscoop aan de Harvard Medical School zou kunnen leiden tot doorbraken in kankerdetectie en onderzoek naar een langere levensduur voor patiënten. Maar de wetenschapper die de computerscripts ontwikkelde om de beelden te lezen en het volledige potentieel ervan te benutten, Kseniia Petrova (30), zit al twee maanden vast in een immigratiedetentiecentrum waardoor cruciale wetenschappelijke vooruitgang in gevaar komt.

Petrova werd half februari gearresteerd op een vliegveld in Boston omdat ze kikkervijsjes voor onderzoek niet had aangegeven bij de douane. In plaats van een kleine boete op te leggen, trokken de autoriteiten haar visum in. Petrova moet nu vrezen voor deportatie naar Rusland, waar ze mogelijk gevangen wordt gezet vanwege haar protesten tegen de oorlog in Oekraïne.

Haar collega's benadrukken dat zij de enige is die de computerscripts kan beheren om de 100.000 microscoopbeelden te analyseren. "Zonder haar zullen we belangrijke ontdekkingen missen," zegt haar collega Dr. William Trim.