Door politie uit bed gesleurde klimaatactivisten mogen zaterdag niet bij klimaatactie A12 zijn

"Met dit gebiedsverbod pakt de Officier van Justitie mijn cliënt zijn demonstratierecht af. In ons wettelijk systeem is geregeld dat alleen de burgemeester dat recht mag inperken. De Officier van Justitie gaat dus zijn boekje te buiten. We eisten daarom de opheffing van het gebiedsverbod omdat een demonstrant niet van tevoren mag worden gediskwalificeerd. Elke demonstratie moet op zijn merites worden beoordeeld. Telkens zal moeten worden afgewogen hoe een demonstratie op een behoorlijke wijze doorgang kan vinden."

Volgens de voorzieningenrechter is er in het geval van De Graaf “in dit geval geen sprake van een evident onevenredige belemmering van het recht op vrije meningsuiting”. Als hij wil demonstreren mag hij dit van de rechter op het Malieveld of in het centrum van Den Haag doen, maar niet op de A12.