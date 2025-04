Door Mona Keijzer ingestelde commissie voor woningbouw vindt de burger maar een verwend kind Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 351 keer bekeken • bewaren

Tim de Boer Architect/ stedenbouwkundige en kandidaat Haagse Stadspartij

Commissie STOER: Minder veilig, Minder woonkwaliteit, minder duurzaam en minder tegenspraak en een klikloket

De commissie STOER is door minister Mona Keijzer (BBB) ingesteld om onnodige regelgeving te vinden en voorstellen te doen om de woningbouw te versnellen. Op 3 april presenteerde zij online het eerste conceptrapport. Het moet allemaal een tandje minder. Het lijkt alsof de commissie de Nederlandse burger als verwende kinderen ziet en alle ruimte aan de markt als “de oplossing”. Een greep uit de ideeën van deze commissie:

Minder veilig

De commissie vindt het verplichte tweede trappenhuis in woningbouwprojecten overbodig. In Engeland en in Duitsland is dat trappenhuis ook niet verplicht. De commissie gaat daarbij voorbij aan de intensieve lobby in Engeland om juist die tweede trap verplicht te stellen. Het grote aantal doden bij de ramp in Grenfell ( 72 doden) had namelijk mede te maken met het ontbreken van een – veilig – tweede trappenhuis.

Minder woonkwaliteit

De commissie stelt voor de verplichte verdiepingshoogte te verlagen. Daarmee neemt de woonkwaliteit en de toekomstwaarde (en mogelijkheden tot ander gebruik) af. Terwijl om die redenen juist eerder die hoogte weer opgehoogd was. Ook wordt voorgesteld de geluidsruimte die er nu “over” is langs het spoor alvast te gebruiken voor het minder goed isoleren van woningen. Die ruimte is echter gereserveerd voor de toename van treinverkeer in de toekomst. Je creëert dus een probleem voor later. Ook het vliegtuiglawaai moeten we afschaffen in de cumulatieve bepaling van geluidsoverlast. De commissie constateert dat die woningen ook met die geluidsbelasting gewoon gebouwd worden. Wat mij vooral een aanklacht tegen de huidige manier van werken onder de rook van Schiphol lijkt in plaats van dat wettelijk goedpraten.

Duurzaamheidseisen bijstellen

Aanscherping van de duurzaamheidseisen ziet de commissie niet zitten. Ze stellen voor om de Europese eisen als maximum te nemen. Daarnaast moet de regering in Brussel lobbyen om die eisen te verlagen. Ook mogen gemeenten geen extra eisen meer stellen.

Minder tegenspraak

Beroep en bezwaar moet volgens de commissie worden aangepakt. Het duurt allemaal te lang. Griffierechten moeten omhoog, maar het recht moet wel toegankelijk blijven (hoe dan?). Ook moeten vergunningen straks alleen nog maar behandeld worden door de verschillende rechtbanken. Daarmee ontstaat de kans op verschillende visies door het land. Tot slot stelt de commissie voor AI te gaan gebruiken in die rechtspraak - Waar je dus niet meer tegen in beroep kan.

Klik-loket

De regionale en landelijke versnellingstafels moeten gaan werken als klikloket. Stelt een gemeente of andere overheid te hoge eisen, wil zij niet meewerken aan een oplossing dan moet dit – helemaal niet juridisch ingebed – overlegorgaan de overheid straf geven. Als laatste redmiddel kan de minister daarin een knoop doorhakken.

Alle ruimte voor de markt

Bouwen zonder winstoogmerk kan de kosten enorm verlagen. En door burgers zelf te betrekken is het risico op bezwaar en beroep veel lager. Maar alternatieve vormen van bouwen zonder winstoogmerk én met burgers worden niet genoemd.