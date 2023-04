VVD-minister Wiersma jaagt ambtenaren weg met grensoverschrijdend gedrag

Minister Dennis Wiersma heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Ambtenaren vertellen aan De Telegraaf dat de bewindsman die verantwoordelijk is voor het primair en voortgezet onderwijs, sinds zijn aantreden regelmatig schreeuwde, met deuren sloeg en medewerkers onder druk zette.

Verscheidene ambtenaren zijn om die reden vertrokken. De VVD’er zou het met name hebben voorzien op jonge, beginnende ambtenaren. Medewerkers van het ministerie barstten verscheidene malen in huilen uit als Wiersma weer eens in razernij ontstak.