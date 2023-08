Door bosbranden en hittegolven geteisterde juli officieel heetste maand ooit gemeten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 123 keer bekeken • bewaren

Nooit eerder was een maand zo heet als de afgelopen maand juli. Tenminste, niet sinds het jaar 1850 toen de temperaturen werden bijgehouden. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Juli was wereldwijd gemiddeld 0,33 graad warmer dan de vorige recordmaand, juli 2019. Juli was ook 0,72 graad warmer dan het gemiddelde voor die maand tussen 1991 en 2020.

In de loop van juli werden meerdere delen van de wereld geteisterd door de klimaatcrisis in de vorm van hittegolven, droogte en bosbranden. Onder meer in Zuid-Europa werden temperaturen tot boven de 45 graden gemeten en in de Amerikaanse stad Phoenix kwam de temperatuur dertig dagen lang elke dag boven de 43 graden. "Maar ook in Zuid-Amerika en op Antarctica werden temperaturen gemeten die ver boven het gemiddelde lagen", meldt Copernicus.

Het zeewater voor de kust van Florida brak alle hitterecords. Even buiten hoofdstad Miami werd half juli een ongeëvenaarde watertemperatuur van 36 graden Celsius gemeten: voor zwemmers te warm om af te koelen, voor koraal ronduit levensbedreigend. Op een diepte van 8 meter was de watertemperatuur nog steeds een ongekende 32 graden.

Als het gaat om de heetste jaren ooit gemeten, staat 2023 voorlopig op een derde plek, na 2016 en 2020. Maar de verwachting is dat 2023 later dit jaar alsnog bovenaan het lijstje kan komen te staan. Als gevolg van het natuurverschijnsel El Niño, dat leidt tot een opwarming van de Stille Oceaan, worden de komende maanden warmere temperaturen verwacht dan in de tweede helft van 2016 en 2020.

Eerder dit jaar werd juni ook al de heetste juni ooit gemeten. Die was toen ongeveer 0,5 graad warmer dan de gemiddelde temperatuur voor die maand tussen 1991 en 2020.